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Частина українців може безкоштовно здобути вищу освіту за допомогою ваучера: інструкція

Україна, Субота 27 липня 2024 15:11
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Частина українців може безкоштовно здобути вищу освіту за допомогою ваучера: інструкція Ілюстративне фото: частина українців може безкоштовно здобути вищу освіту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Частина українців з соціально вразливих категорій можуть безкоштовно здобути вищу освіту. Для цього потрібно отримати ваучер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Як зазначили у Кабміні, отримати ваучер можуть громадяни з соціально вразливих категорій, які:

  • застраховані (працювали та сплачували страхові внески);
  • мають професійну, професійну вищу або вищу освіту;
  • не зареєстровані безробітними.

Сума ваучера не може перевищувати 30 280 гривень (10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то громадянин чи роботодавець, у якого працює ця людина, доплачують різницю у вартості.

Як отримати ваучер:

  • вибрати потрібну професію чи спеціальність із затвердженого списку;
  • подати онлайн заявку на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до найближчого центру зайнятості;
  • надати заяву та пакет документів (паспорт; трудова книжка (або дублікат); документ про освіту (або дублікат); реєстраційний номер платника податків, а також документи, що підтверджують статус ВПО, УБД, людей з інвалідністю);
  • протягом 5 робочих днів з дня надходження позитивного рішення звернутися до центру зайнятості та забрати ваучер;
  • вибрати навчальний заклад, подати документи для вступу, використовуючи ваучер, та укласти договір про навчання протягом 90 днів з дати отримання ваучера.

Нагадаємо, українцям, які є переселенцями, надали можливість пройти безкоштовне навчання. Але є низка умов та вимоги.

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