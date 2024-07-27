Частина українців може безкоштовно здобути вищу освіту за допомогою ваучера: інструкція

Частина українців з соціально вразливих категорій можуть безкоштовно здобути вищу освіту. Для цього потрібно отримати ваучер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Як зазначили у Кабміні, отримати ваучер можуть громадяни з соціально вразливих категорій, які: застраховані (працювали та сплачували страхові внески);

мають професійну, професійну вищу або вищу освіту;

не зареєстровані безробітними. Сума ваучера не може перевищувати 30 280 гривень (10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то громадянин чи роботодавець, у якого працює ця людина, доплачують різницю у вартості. Як отримати ваучер: вибрати потрібну професію чи спеціальність із затвердженого списку;

подати онлайн заявку на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до найближчого центру зайнятості;

надати заяву та пакет документів (паспорт; трудова книжка (або дублікат); документ про освіту (або дублікат); реєстраційний номер платника податків, а також документи, що підтверджують статус ВПО, УБД, людей з інвалідністю);

протягом 5 робочих днів з дня надходження позитивного рішення звернутися до центру зайнятості та забрати ваучер;

вибрати навчальний заклад, подати документи для вступу, використовуючи ваучер, та укласти договір про навчання протягом 90 днів з дати отримання ваучера.