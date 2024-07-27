Часть украинцев может бесплатно получить высшее образование при помощи ваучера: инструкция

Часть украинцев из социально уязвимых категорий могут бесплатно получить высшее образование. Для этого необходимо получить ваучер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отметили в Кабмине, получить ваучер могут граждане из социально уязвимых категорий, которые: застрахованы (работали и платили страховые взносы);

имеют профессиональное, профессиональное предвысшее или высшее образование;

не зарегистрированы безработными. Сумма ваучера не может превышать 30 280 гривен (10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Если стоимость обучения превышает эту сумму, то гражданин или работодатель, у которого работает этот человек, доплачивают разницу в стоимости. Как получить ваучер: выбрать нужную профессию или специальность из утвержденного списка;

подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в ближайший центр занятости;

предоставить заявление и пакет документов (паспорт; трудовая книжка (или дубликат); документ об образовании (или дубликат); регистрационный номер налогоплательщика, а также документы, подтверждающие статус ВПЛ, УБД, людей с инвалидностью);

в течение 5 рабочих дней со дня поступления положительного решения обратиться в центр занятости и забрать ваучер;

выбрать учебное заведение, подать документы для поступления, используя ваучер, и заключить договор об обучении в течение 90 дней с даты получения ваучера.