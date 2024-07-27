Часть украинцев может бесплатно получить высшее образование при помощи ваучера: инструкция
Часть украинцев из социально уязвимых категорий могут бесплатно получить высшее образование. Для этого необходимо получить ваучер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
Как отметили в Кабмине, получить ваучер могут граждане из социально уязвимых категорий, которые:
- застрахованы (работали и платили страховые взносы);
- имеют профессиональное, профессиональное предвысшее или высшее образование;
- не зарегистрированы безработными.
Сумма ваучера не может превышать 30 280 гривен (10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Если стоимость обучения превышает эту сумму, то гражданин или работодатель, у которого работает этот человек, доплачивают разницу в стоимости.
Как получить ваучер:
- выбрать нужную профессию или специальность из утвержденного списка;
- подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в ближайший центр занятости;
- предоставить заявление и пакет документов (паспорт; трудовая книжка (или дубликат); документ об образовании (или дубликат); регистрационный номер налогоплательщика, а также документы, подтверждающие статус ВПЛ, УБД, людей с инвалидностью);
- в течение 5 рабочих дней со дня поступления положительного решения обратиться в центр занятости и забрать ваучер;
- выбрать учебное заведение, подать документы для поступления, используя ваучер, и заключить договор об обучении в течение 90 дней с даты получения ваучера.
Напомним, украинцам, которые являются переселенцами, предоставили возможность пройти бесплатное обучение. Но есть ряд условий и требования.
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