Частина українських пілотів завершує навчання на F-16, - Повітряні сили

"Підготовка невпинна, цей процес продовжується на різних рівнях. Ми вже маємо льотчиків, які завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну, звичайно, ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань у повітряному просторі в українському небі", - сказав він.

За словами речника, Україні потрібен не один десяток літаків типу F-16 для того, щоб захистити повітряний простір і відбивати ворожі атаки.

"Такі винищувачі будуть здатні боротися і з малорозмірними цілями, у тому числі з крилатими ракетами", - додав Євлаш.