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Частина України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: частина України 6 листопада накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У неділю, 6 листопада деякі регіони України накриють дощі. Температура повітря вдень прогріється до 14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Сьогодні невеликі дощі пройдуть у західних, Вінницькій та північних областях. На решті території країни без опадів.

Вдень температура повітря підвищиться до 9 градусів тепла, на південному заході - до 9-14 градусів з позначкою "плюс".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні зовсім скоро піднесе неприємний сюрприз. Затяжний теплий період почне різко змінюватися холодною погодою з дощами, а потім прийдуть морози та перший мокрий сніг.

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