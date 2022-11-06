Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

В воскресенье, 6 ноября, некоторые регионы Украины накроют дожди. Температура воздуха днем прогреется до +14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
Так, сегодня небольшие дожди пройдут в западных, Винницкой и северных областях. На остальной территории страны без осадков.
Днем температура воздуха повысится до 9 градусов тепла, в юго-западой части - до 9-14 градусов с отметкой "плюс".
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине совсем скоро преподнесет неприятный сюрприз. Затяжной теплый период начнет резко меняться холодной погодой с дождями, а следом придут морозы и первый мокрый снег.
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