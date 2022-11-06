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Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: часть Украины 6 ноября накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В воскресенье, 6 ноября, некоторые регионы Украины накроют дожди. Температура воздуха днем прогреется до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Так, сегодня небольшие дожди пройдут в западных, Винницкой и северных областях. На остальной территории страны без осадков.

Днем температура воздуха повысится до 9 градусов тепла, в юго-западой части - до 9-14 градусов с отметкой "плюс".

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине совсем скоро преподнесет неприятный сюрприз. Затяжной теплый период начнет резко меняться холодной погодой с дождями, а следом придут морозы и первый мокрый снег.

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