Частина Сумської області залишиться без світла 8 та 9 листопада: названі причини

У Сумах та Сумському районі у п’ятницю, 8 листопада, та суботу, 9 листопада, відбудуться знеструмлення. Світло відключать через ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на АТ "Сумиобленерго".
У компанії повідомляють про заплановані відключення електроенергії в частині міста Суми та Сумського району 8 та 9 листопада. Причина – проведення ремонтно-відновлювальних робіт в електричних мережах.
Знеструмлення триватиме орієнтовно з 08:00 до 20:00. Споживачів просять поставитися до ситуації з розумінням.
Детальну інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна переглянути в особистому кабінеті Е-SVITLO або на сайті компанії в розділі "Споживачам-Відключення" за посиланням: www.soe.com.ua. Для цього потрібно ввести адресу або номер особового рахунку.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні взимку можуть бути запроваджені графіки відключення електроенергії, залежно від погодних умов і температур. При температурі до -5 градусів електропостачання має залишитися стабільним або з мінімальними обмеженнями. Однак при тривалих холодах, зокрема при -10 градусах і нижче протягом трьох і більше днів, можуть запровадити обмеження через дефіцит електроенергії. У морози відключення можуть відбуватися за кількома чергами, залежно від температури.
Також ми писали, що український уряд готується до зимового періоду, зводячи захисні споруди навколо енергетичних об'єктів. Однак стабільність електропостачання буде залежати від інтенсивності можливих російських атак.
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