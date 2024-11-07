Часть Сумской области останется без света 8 и 9 ноября: названны причины

В компании сообщают о планируемых отключениях электроэнергии в части города Сумы и Сумского района 8 и 9 ноября. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ в электрических сетях.

Обесточение будет продолжаться ориентировочно с 08:00 до 20:00. Потребителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

Подробную информацию об отключениях по конкретному адресу можно просмотреть в личном кабинете Е-SVITLO или на сайте компании в разделе "Потребителям-Отключения" по ссылке: www.soe.com.ua. Для этого необходимо ввести адрес или номер лицевого счета.