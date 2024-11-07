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Часть Сумской области останется без света 8 и 9 ноября: названны причины

Фото: Линия электропередач (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумах и Сумском районе в пятницу, 8 ноября, и субботу, 9 ноября, состоятся обесточивание. Свет отключат из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

В компании сообщают о планируемых отключениях электроэнергии в части города Сумы и Сумского района 8 и 9 ноября. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ в электрических сетях.

Обесточение будет продолжаться ориентировочно с 08:00 до 20:00. Потребителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

Подробную информацию об отключениях по конкретному адресу можно просмотреть в личном кабинете Е-SVITLO или на сайте компании в разделе "Потребителям-Отключения" по ссылке: www.soe.com.ua. Для этого необходимо ввести адрес или номер лицевого счета.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине зимой могут быть введены графики отключения электроэнергии в зависимости от погодных условий и температур. При температуре до –5 градусов электроснабжение должно остаться стабильным или с минимальными ограничениями. Однако при продолжительных холодах, в частности при -10 градусах и ниже в течение трех и более дней, могут ввести ограничения из-за дефицита электроэнергии. В морозы отключения могут происходить за несколькими очередями в зависимости от температуры.

Также мы писали, что украинское правительство готовится к зимнему периоду, возводя защитные постройки вокруг энергетических объектов. Однако стабильность электроснабжения будет зависеть от интенсивности возможных российских атак.

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Сумская областьЭлектроэнергия