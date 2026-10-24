Частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ

Водночас внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, у більшості регіонів України діють обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Зазначається, що терміни відновлення залежать передусім від безпекової ситуації.

За інформацією "Сумиобленерго", енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Шановні споживачі електроенергії! У частині Сумщини маємо знеструмлення через збройну агресію Росії", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго" .

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