Частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ

Вранці 24 жовтня частина Сумської області залишилася без електроенергії внаслідок російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
"Шановні споживачі електроенергії! У частині Сумщини маємо знеструмлення через збройну агресію Росії", - йдеться в повідомленні.
За інформацією "Сумиобленерго", енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Зазначається, що терміни відновлення залежать передусім від безпекової ситуації.
Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, у більшості регіонів України діють обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.
Водночас внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися.