RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ

09:02 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: часть Сумщины осталась без света из-за атак России (коллаж РБК-Украина)

Утром 24 октября часть Сумской области осталась без электроэнергии в результате российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумщины обесточены из-за вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении.

По информации "Сумыоблэнерго", энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

Отмечается, что сроки восстановления зависят, прежде всего, от ситуации безопасности.

Напомним, сегодня, 24 октября, в большинстве регионов Украиныдействуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

В то же время в результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумская областьЭлектроэнергияВойна в УкраинеАтака дроновОтключения света