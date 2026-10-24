Часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ

Утром 24 октября часть Сумской области осталась без электроэнергии в результате российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".
"Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумщины обесточены из-за вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении.
По информации "Сумыоблэнерго", энергетики работают над возобновлением электроснабжения.
Отмечается, что сроки восстановления зависят, прежде всего, от ситуации безопасности.
Напомним, сегодня, 24 октября, в большинстве регионов Украиныдействуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
В то же время в результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.