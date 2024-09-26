Частина Сум сьогодні залишиться без води: у чому причина й коли ввімкнуть

У деяких будинках в Сумах воду відключать (фото: Getty Images)

У четвер, 26 вересня, деякі будинки в місті Суми тимчасово залишаться без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунального підприємства "Міськводоканал" у Facebook.

Чому та як довго дехто з мешканців Сум буде без води Згідно з інформацією КП "Міськводоканал", з 10 години ранку 26 вересня буде призупинений один з водозаборів - для ліквідації прориву водомережі. Уточнюється, що без водопостачання тимчасово залишаться будинки за адресами: просп. Шевченка

вул. Реміснича

вул. Металургів

вул. Хворостянка

вул. Британська

вул. Революції Гідності

вул. Гетьмана Павла Скоропадського

вул. Новомістенська

вул. Троїцька

вул. Псільська

вул. Привокзальна

вул. Бельгійська

вул. Родини Линтварьових (та прилеглі вулиці)

урочище Баранівка "Подача води буде відновлена після завершення аварійно-ремонтних робіт", - наголосили у комунальному підприємстві. Допис КП "Міськводоканал" (скриншот: facebook.com/smr.gov.ua)