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Частина Сум сьогодні залишиться без води: у чому причина й коли ввімкнуть

Четвер 26 вересня 2024 09:46
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Частина Сум сьогодні залишиться без води: у чому причина й коли ввімкнуть У деяких будинках в Сумах воду відключать (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У четвер, 26 вересня, деякі будинки в місті Суми тимчасово залишаться без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу комунального підприємства "Міськводоканал" у Facebook.

Чому та як довго дехто з мешканців Сум буде без води

Згідно з інформацією КП "Міськводоканал", з 10 години ранку 26 вересня буде призупинений один з водозаборів - для ліквідації прориву водомережі.

Уточнюється, що без водопостачання тимчасово залишаться будинки за адресами:

  • просп. Шевченка
  • вул. Реміснича
  • вул. Металургів
  • вул. Хворостянка
  • вул. Британська
  • вул. Революції Гідності
  • вул. Гетьмана Павла Скоропадського
  • вул. Новомістенська
  • вул. Троїцька
  • вул. Псільська
  • вул. Привокзальна
  • вул. Бельгійська
  • вул. Родини Линтварьових (та прилеглі вулиці)
  • урочище Баранівка

"Подача води буде відновлена після завершення аварійно-ремонтних робіт", - наголосили у комунальному підприємстві.

Частина Сум сьогодні залишиться без води: у чому причина й коли ввімкнутьЧастина Сум сьогодні залишиться без води: у чому причина й коли ввімкнуть

Допис КП "Міськводоканал" (скриншот: facebook.com/smr.gov.ua)

Запаси води

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тривале зберігання води може негативно вплинути на її якість, через що вона може стати небезпечною для здоров'я.

Крім того, питна вода може втратити свої корисні властивості, якщо її зберігати неправильно або в неналежних умовах.

З огляду на це рекомендуємо ознайомитись з корисними порадами - як найкраще та впродовж якого періоду варто зберігати воду.

Читайте також, що робити в разі відключення водопостачання.

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