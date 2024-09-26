Часть Сум сегодня останется без воды: в чем причина и когда включат

В четверг, 26 сентября, некоторые дома в Сумах временно останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Горводоканал" в Facebook.

"Подача воды будет возобновлена после завершения аварийно-ремонтных работ ", - подчеркнули в коммунальном предприятии.

Уточняется, что без водоснабжения временно останутся дома по адресам :

Согласно информации КП "Горводоканал", с 10 часов утра 26 сентября будет приостановлен один из водозаборов - для ликвидации прорыва водосети.

Запасы воды

Напомним, ранее мы рассказывали, что длительное хранение воды может негативно повлиять на ее качество, из-за чего она может оказаться опасной для здоровья.

Кроме того, питьевая вода может потерять свои полезные свойства, если ее хранить неправильно или в ненадлежащих условиях.

Учитывая это, рекомендуем ознакомиться с полезными советами - как лучше всего и в течение какого периода стоит хранить воду.

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