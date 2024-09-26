Часть Сум сегодня останется без воды: в чем причина и когда включат
В четверг, 26 сентября, некоторые дома в Сумах временно останутся без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Горводоканал" в Facebook.
Почему и как долго некоторые жители Сум будут без воды
Согласно информации КП "Горводоканал", с 10 часов утра 26 сентября будет приостановлен один из водозаборов - для ликвидации прорыва водосети.
Уточняется, что без водоснабжения временно останутся дома по адресам:
- просп. Шевченко
- ул. Ремесленная
- ул. Металлургов
- ул. Хворостянка
- ул. Британская
- ул. Революции Достоинства
- ул. Гетмана Павла Скоропадского
- ул. Новоместенская
- ул. Троицкая
- ул. Псельская
- ул. Привокзальная
- ул. Бельгийская
- ул. Семьи Линтваревых (и близлежащие улицы)
- урочище Барановка
"Подача воды будет возобновлена после завершения аварийно-ремонтных работ", - подчеркнули в коммунальном предприятии.
Сообщение КП "Горводоканал" (скриншот: facebook.com/smr.gov.ua)
Запасы воды
Напомним, ранее мы рассказывали, что длительное хранение воды может негативно повлиять на ее качество, из-за чего она может оказаться опасной для здоровья.
Кроме того, питьевая вода может потерять свои полезные свойства, если ее хранить неправильно или в ненадлежащих условиях.
Учитывая это, рекомендуем ознакомиться с полезными советами - как лучше всего и в течение какого периода стоит хранить воду.
Читайте также, что делать при отключении водоснабжения.
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