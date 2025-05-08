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"Частина стратегії залякування": розвідка Британії пояснила мету ядерних погроз Путіна

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нещодавні погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї у війні проти України є частиною давньої стратегії залякування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X.

Британська розвідка проаналізувала заяву Путіна 4 травня про те, що Росії за час повномасштабної війни проти України "не було потреби" застосовувати ядерну зброю, і що він "сподівається, що це не буде потрібно". 

Аналітики вважають, що це продовжує серію ядерних погроз російського керівництва, що особливо посилилися з початком повномасштабної війни проти України. 

Вони також підкреслили, що Росія дедалі тепер регулярно описує війну не як "СВО" проти України, а як "глобальне протистояння із Заходом", що слугує обґрунтуванням затяжного конфлікту.

"Ця риторика зі значною ймовірністю має на меті виправдати тривалість конфлікту та постійно зростаючі російські втрати (ймовірно, понад 950 тисяч, з яких 200-250 тисяч російських військових - вбитими). Також вона, скоріш за все, має на меті налаштувати російське населення на триваліший конфлікт і пов’язане з цим зниження рівня життя в країні", - зазначили у британській розвідці.

Ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, 4 травня російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерних погроз у бік України. Він заявив, що Росію "намагалися спровокувати".

"Нас хотіли спровокувати, домогтися того, щоб ми зробили помилки. Ну і не було необхідності застосовувати зброю, про яку ви зараз сказали (ядерна зброя, - ред.), і, сподіваюся, не буде потрібно", - заявив Путін.

При цьому диктатор запевнив, що у Росії "достатньо сил і засобів, щоб довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для РФ результатом".

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Володимир ПутінЯдерна зброяВійна в Україні