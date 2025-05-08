"Частина стратегії залякування": розвідка Британії пояснила мету ядерних погроз Путіна

Британська розвідка проаналізувала заяву Путіна 4 травня про те, що Росії за час повномасштабної війни проти України "не було потреби" застосовувати ядерну зброю, і що він "сподівається, що це не буде потрібно".

Аналітики вважають, що це продовжує серію ядерних погроз російського керівництва, що особливо посилилися з початком повномасштабної війни проти України.

Вони також підкреслили, що Росія дедалі тепер регулярно описує війну не як "СВО" проти України, а як "глобальне протистояння із Заходом", що слугує обґрунтуванням затяжного конфлікту.

"Ця риторика зі значною ймовірністю має на меті виправдати тривалість конфлікту та постійно зростаючі російські втрати (ймовірно, понад 950 тисяч, з яких 200-250 тисяч російських військових - вбитими). Також вона, скоріш за все, має на меті налаштувати російське населення на триваліший конфлікт і пов’язане з цим зниження рівня життя в країні", - зазначили у британській розвідці.