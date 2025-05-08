"Частина стратегії залякування": розвідка Британії пояснила мету ядерних погроз Путіна

Нещодавні погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї у війні проти України є частиною давньої стратегії залякування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X.
Британська розвідка проаналізувала заяву Путіна 4 травня про те, що Росії за час повномасштабної війни проти України "не було потреби" застосовувати ядерну зброю, і що він "сподівається, що це не буде потрібно".
Аналітики вважають, що це продовжує серію ядерних погроз російського керівництва, що особливо посилилися з початком повномасштабної війни проти України.
Вони також підкреслили, що Росія дедалі тепер регулярно описує війну не як "СВО" проти України, а як "глобальне протистояння із Заходом", що слугує обґрунтуванням затяжного конфлікту.
"Ця риторика зі значною ймовірністю має на меті виправдати тривалість конфлікту та постійно зростаючі російські втрати (ймовірно, понад 950 тисяч, з яких 200-250 тисяч російських військових - вбитими). Також вона, скоріш за все, має на меті налаштувати російське населення на триваліший конфлікт і пов’язане з цим зниження рівня життя в країні", - зазначили у британській розвідці.
Нагадаємо, 4 травня російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерних погроз у бік України. Він заявив, що Росію "намагалися спровокувати".
"Нас хотіли спровокувати, домогтися того, щоб ми зробили помилки. Ну і не було необхідності застосовувати зброю, про яку ви зараз сказали (ядерна зброя, - ред.), і, сподіваюся, не буде потрібно", - заявив Путін.
При цьому диктатор запевнив, що у Росії "достатньо сил і засобів, щоб довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для РФ результатом".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.