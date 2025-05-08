"Часть стратегии запугивания": разведка Британии объяснила цель ядерных угроз Путина

Британская разведка проанализировала заявление Путина 4 мая о том, что России за время полномасштабной войны против Украины "не было необходимости" применять ядерное оружие, и что он "надеется, что это не потребуется".

Аналитики считают, что это продолжает серию ядерных угроз российского руководства, особенно усилившихся с началом полномасштабной войны против Украины.

Они также подчеркнули, что Россия все больше теперь регулярно описывает войну не как "СВО" против Украины, а как "глобальное противостояние с Западом", что служит обоснованием затяжного конфликта.

"Эта риторика со значительной вероятностью имеет целью оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно, более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных - убитыми). Также она, скорее всего, имеет целью настроить российское население на более длительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни в стране", - отметили в британской разведке.