Частина Полтави знеструмлена, а завтра світло буде за графіками: у чому причина

У частині Полтави сьогодні, 6 листопада, відключили електроенергію. Це пов'язано з проведенням аварійних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Полтаваобленерго".
Зазначається, що йдеться про такі вулиці:
Аварійні роботи проводитимуть протягом усього вечора, а електрику подаватимуть поступово.
Окремо "Полтаваобленерго" повідомляє, що з метою запобігання порушенню режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України внаслідок дефіциту електричної потужності, завтра планується застосувати графік погодинного відключення електроенергії.
"Інформація щодо тривалості перерв в електропостачанні буде розміщена додатково після доведення НЕК "Укренерго" лімітів споживання електричної потужності", - додали наостанок.
Нагадаємо, усю минулу осінь та зиму російські загарбники масово обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО ЗСУ, без "прильотів" обійтися не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстрені, а потім планові відключення світла.
Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів військ РФ по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду у нашій країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.
Додамо, що згідно з прогнозами "Укренерго", цієї зими можуть бути проблеми, пов'язані з масованим обстрілом. Але енергосистема не розвалиться і працюватиме.
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