Частина Полтави знеструмлена, а завтра світло буде за графіками: у чому причина

У частині Полтави сьогодні, 6 листопада, відключили електроенергію. Це пов'язано з проведенням аварійних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Полтаваобленерго ".

Зазначається, що йдеться про такі вулиці:

Павленківська;

Зіньківська;

Пушкіна;

Соборності;

Дмитра Коряка.

Аварійні роботи проводитимуть протягом усього вечора, а електрику подаватимуть поступово.

Застосування графіків відключення

Окремо "Полтаваобленерго" повідомляє, що з метою запобігання порушенню режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України внаслідок дефіциту електричної потужності, завтра планується застосувати графік погодинного відключення електроенергії.

"Інформація щодо тривалості перерв в електропостачанні буде розміщена додатково після доведення НЕК "Укренерго" лімітів споживання електричної потужності", - додали наостанок.

Удари РФ по українській енергосистемі та загроза блекаутів

Нагадаємо, усю минулу осінь та зиму російські загарбники масово обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО ЗСУ, без "прильотів" обійтися не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстрені, а потім планові відключення світла.

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів військ РФ по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду у нашій країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Додамо, що згідно з прогнозами "Укренерго", цієї зими можуть бути проблеми, пов'язані з масованим обстрілом. Але енергосистема не розвалиться і працюватиме.