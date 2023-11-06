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Часть Полтавы обесточена, а завтра свет будет по графикам: в чем причина

Полтава, Понедельник 06 ноября 2023 17:38
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Часть Полтавы обесточена, а завтра свет будет по графикам: в чем причина Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В части Полтавы сегодня, 6 ноября, отключили электроэнергию. Это связано с проведением аварийных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

Отмечается, что речь идет о таких улицах:

  • Павленковская;
  • Зиньковская;
  • Пушкина;
  • Соборности;
  • Дмитрия Коряка.

Аварийные работы будут проводить весь вечер, а электричество будут подавать постепенно.

Применение графиков отключения

Отдельно "Полтаваоблэнерго" сообщает, что с целью предотвращения нарушения режима работы объединенной энергетической системы Украины вследствие дефицита электрической мощности, завтра планируется применить график почасового отключения электроэнергии.

"Информация о продолжительности перерывов в электроснабжении будет размещена дополнительно после доведения НЭК "Укрэнерго" лимитов потребления электрической мощности", - добавили напоследок.

Удары РФ по украинской энергосистеме и угроза блекаутов

Напомним, всю минувшую осень и зиму российские захватчики массово обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО ВСУ, без прилетов обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем плановые отключения света.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов войск РФ по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в нашей стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными/

Добавим, что согласно прогнозам "Укрэнерго", этой зимой могут быть проблемы, связанные с массированным обстрелом. Но энергосистема не развалится и будет работать.

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Полтава Электроэнергия
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