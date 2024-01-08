Частина Полтави залишилася без опалення та гарячої води через аварію: адреси

У Полтаві через аварію частина жителів тимчасово залишилися без опалення та гарячої води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна та Відділ оперативного реагування .

"У Полтаві внаслідок пориву тепломережі тимчасово залишилися без опалення 17 багатоквартирних будинків і два заклади освіти", - повідомив Пронін.

За його словами, фахівці "Полтаватеплоенерго" усувають наслідки аварії. До робіт залучені дев'ять працівників та дві одиниці техніки. За попередньою інформацією, пошкоджену ділянку відремонтують найближчим часом.

У зв’язку з аварійною ситуацією, тимчасово не матимуть опалення та гарячого водопостачання мешканці будинків за адресами:

вул. Європейська, 110, 120, 122, 124, 124 А, 128;

пров. Токарний, 2,4,5,7, 9, 16;

пров. Комунальний, 4;

пров. Кустарний, 3-Б, 6, 8;

вул. Олександра Оксанченка, 5, 7, 9.

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