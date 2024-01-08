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Часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды из-за аварии: адреса

Полтава, Понедельник 08 января 2024 13:17
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Часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды из-за аварии: адреса Фото: часть Полтавы осталась без отопления и горячей воды из-за аварии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Полтаве из-за аварии часть жителей временно осталась без отопления и горячей воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина и Отдел оперативного реагирования.

"В Полтаве в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения", - сообщил Пронин.

По его словам, специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии. К работам привлечены девять работников и две единицы техники. По предварительной информации, поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время.

В связи с аварийной ситуацией, временно без отопления и горячего водоснабжения жители домов по адресам:

  • ул. Европейская, 110, 120, 122, 124, 124 А, 128;
  • пров. Токарный, 2,4,5,7, 9, 16;
  • пров. Коммунальный, 4;
  • пров. Кустарный, 3-Б, 6, 8;
  • ул. Александра Оксанченко, 5, 7, 9.

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