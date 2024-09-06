Частина Покровська залишилася без світла через обстріл РФ, є проблеми зі зв'язком

Через обстріл Покровська Донецької області 5 вересня, частина міста залишилася без світла. Також виникли проблеми із зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську МВА .

Крім того, за даними МВА, у Покровську через атаку РФ спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. "Ускладнений дозвін до Контактного центру", - додали у міськраді.

"Черговий обстріл Покровська знеструмив велику частину міста. Наразі ДТЕК робить усе можливе для повернення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Покровська

5 вересня окупанти знову обстріляли Покровськ Донецької області. Снаряди були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури.

Серед них - енергетичні підприємства ДТЕК.Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі енергетики проводять оцінку пошкоджень.

Зазначимо, загарбники не вперше обстрілюють Покровськ. Через атаку в ніч на 31 серпня в Покровську було пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Додамо, що буквально 5 вересня стало відомо, що з Покровська більше не вирушатимуть евакуаційні потяги. Тепер посадка буде на станції у Дніпропетровській області.

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