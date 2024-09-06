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Часть Покровска осталась без света из-за обстрела РФ, есть проблемы со связью

Покровск, Пятница 06 сентября 2024 10:43
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Часть Покровска осталась без света из-за обстрела РФ, есть проблемы со связью Фото: часть Покровска осталась без света из-за обстрела РФ 6 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Покровска Донецкой области 5 сентября, часть города осталась без света. Также возникли проблемы со связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую ГВА.

"Очередной обстрел Покровска обесточил большую часть города. В настоящее время ДТЭК делает все возможное для возвращения электроснабжения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГВА, в Покровске из-за атаки РФ наблюдаются проблемы с мобильной связью.

"Усложнен дозвон в Контактный центр", - добавили в горсовете.

Обстрелы Покровска

5 сентября оккупанты снова обстреляли Покровск Донецкой области. Снаряды были направлены на объекты критической инфраструктуры.

Среди них - энергетические предприятия ДТЭК. В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время энергетики проводят оценку повреждений.

Отметим, захватчики не впервые обстреливают Покровск. Из-за атаки в ночь на 31 августа в Покровске была повреждена пожарно-спасательная часть.

Добавим, что буквально 5 сентября стало известно, что из Покровска больше не будут отправляться эвакуационные поезда. Теперь посадка будет на станции в Днепропетровской области.

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