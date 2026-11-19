Частина переселенців не отримала допомогу на проживання до середини листопада. Казначейство повністю відкрило фінансування соціальних виплат, а наступний етап перерахування припадає на 28 число.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України.
Допомогу на проживання для ВПО перераховують у два етапи протягом місяця: до 15-го та до 28-го числа. Тож гроші надходять не всім в один день, і якщо їх не було до 15 листопада, наступного переказу варто чекати до 28-го.
У Казначействі повідомили, що 1 листопада відкрили асигнування на соціальні допомоги за листопад у повному обсязі, зокрема й на виплати ВПО.
Водночас там уточнили, що не ведуть персонального обліку отримувачів. Цю інформацію має Пенсійний фонд, тож саме туди варто звертатися, якщо гроші так і не надійшли.
Причиною затримки може бути банківське зарахування, яке не завжди збігається в часі з бюджетним фінансуванням, або помилки в реквізитах рахунку.
Проте буває й так, що людина втратила право на допомогу. Пенсійний фонд перевіряє, чи відповідає родина критеріям, зокрема щодо доходу: у 2026 році він не має перевищувати 10 380 гривень на одного члена сім'ї. Також виплату можуть не перерахувати, якщо завершився попередній період її призначення.
Допомогу ВПО продовжили до кінця лютого 2027 року, а частині родин виплати поновлюють автоматично. Водночас через затримку з упровадженням нового закону про ВПО переселенці, за словами голови профільної комісії Ради Павла Фролова, ризикують втратити допомогу.