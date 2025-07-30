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Частина Очакова залишилася без газу через обстріл РФ

Очаків, Миколаївська область, Середа 30 липня 2025 19:01
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Частина Очакова залишилася без газу через обстріл РФ Фото: частина Очакова залишилася без газу через обстріл РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Очакові Миколаївської області під час російського обстрілу 30 липня було пошкоджено газопровід. Частина міста залишилася без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївської філії "Газмережі".

"У прифронтовому Очакові під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід. Внаслідок цього більше сотні клієнтів залишись без газу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники Миколаївської філії оперативно локалізували аварійну ситуацію та намагаються якомога швидше повернути газ в оселі містян. Однак роботу ускладнюють регулярні масовані обстріли росіян.

"Про результати відновлення газопостачання буде проінформовано пізніше", - додали в компанії.

Обстріл Очакова

Нагадаємо, сьогодні вночі, 30 липня, російські війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню Очаків Миколаївської області.

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі та пʼять господарських споруд.

За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, також через ворожу атаку виникла пожежа сухої трави та однієї з пошкоджених споруд. Постраждалих немає.

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Миколаївська область Газ Війна в Україні
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