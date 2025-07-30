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Часть Очакова осталась без газа из-за обстрела РФ

Очаков, Николаевская область, Среда 30 июля 2025 19:01
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Часть Очакова осталась без газа из-за обстрела РФ Фото: часть Очакова осталась без газа из-за обстрела РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Очакове Николаевской области во время российского обстрела 30 июля был поврежден газопровод. Часть города осталась без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского филиала "Газсети".

"В прифронтовом Очакове во время вражеского обстрела был поврежден газопровод. В результате более сотни клиентов остались без газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники Николаевского филиала оперативно локализовали аварийную ситуацию и пытаются как можно скорее вернуть газ в дома горожан. Однако работу затрудняют регулярные массированные обстрелы россиян.

"О результатах восстановления газоснабжения будет проинформировано позже", - добавили в компании.

Обстрел Очакова

Напомним, сегодня ночью, 30 июля, российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня Очаков Николаевской области.

В результате обстрела в городе повреждены 11 частных домов, один многоквартирный дом, три автомобиля и пять хозяйственных построек.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, также из-за вражеской атаки возник пожар сухой травы и одной из поврежденных построек. Пострадавших нет.

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