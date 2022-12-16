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Частина Миколаєва залишилася без опалення, в місті немає і світла

Фото: частина Миколаєва залишилась без опалення (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через ранкову ракетну атаку в п'ятницю, 16 грудня, в Миколаєві зупинилась частина котелень. Також в регіоні вже застосовані графіки аварійних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"У зв'язку з ранковою ракетною атакою, у Миколаєві та області застосовані графіки аварійних відключень електропостачання. Призупинено роботу частини котелень ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Подача тепла відновиться після стабілізації ситуації", - розповів він.

До того ж як зазначив очільник міста, тролейбуси і трамваї у Миколаєві тимчасово не працюють.Також не здійснюється розвіз електротранспортом очищеної води.

"Окрім того, наразі ПрАТ Миколаївська ТЕЦ проводить ремонтні роботи на теплових мережах. У зв’язку з цим, відключене теплопостачання на кількох вулицях", - розповів Сєнкевич.

Адреси можна дізнатись за посиланням.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 грудня, через екстрені відключення світла в Полтавській області Кременчук залишився без опалення.

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