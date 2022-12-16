RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Николаева осталась без отопления, в городе нет и света

Фото: часть Николаева осталась без отопления (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за утренней ракетной атаки в пятницу, 16 декабря, в Николаеве остановилась часть котельных. Также в регионе уже применены графики аварийных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"В связи с утренней ракетной атакой, в Николаеве и области применены графики аварийных отключений электроснабжения. Приостановлена работа части котельных ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Подача тепла возобновится после стабилизации ситуации", - рассказал он.

К тому же, как отметил глава города, троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают. Также не осуществляется развоз электротранспортом очищенной воды.

"Кроме того, в настоящее время ЧАО Николаевская ТЭЦ проводит ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с этим отключено теплоснабжение на нескольких улицах", - рассказал Сенкевич.

Адреса можно узнать по ссылке.

Как сообщалось, сегодня, 16 декабря, из-за экстренных отключений света в Полтавской области Кременчуг остался без отопления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаеввідключеня світлаОтопительный сезон