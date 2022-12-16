Часть Николаева осталась без отопления, в городе нет и света

"В связи с утренней ракетной атакой, в Николаеве и области применены графики аварийных отключений электроснабжения. Приостановлена работа части котельных ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Подача тепла возобновится после стабилизации ситуации", - рассказал он.

К тому же, как отметил глава города, троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают. Также не осуществляется развоз электротранспортом очищенной воды.

"Кроме того, в настоящее время ЧАО Николаевская ТЭЦ проводит ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с этим отключено теплоснабжение на нескольких улицах", - рассказал Сенкевич.

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