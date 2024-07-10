Частина мешканців Сум та району тимчасово будуть без світла: в чому причина

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 10 липня, відключення світла за графіками відбуваються протягом всього дня. Вони діють по всіх областях.

При цьому з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго застосовували дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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