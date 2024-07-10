Часть жителей Сум и района будут временно без света: в чем причина

Отключение света в Украине

Напомним, в Украине сегодня, 10 июля, отключения света по графикам происходят в течение всего дня. Они действуют по всем областям.

При этом с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго применяли две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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