Часть жителей Сум и района будут временно без света: в чем причина

Часть жителей города Сумы и Сумского района в среду, 10 июля, временно могут остаться без света из-за аварии на одной из подстанций "Укрэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".
"В связи с аварийной ситуацией на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" часть потребителей города Сумы и Сумского района будут временно без электроэнергии", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что ситуация контролируемая, энергетики работают над ее урегулированием.
Напомним, в Украине сегодня, 10 июля, отключения света по графикам происходят в течение всего дня. Они действуют по всем областям.
При этом с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго применяли две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди.
Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
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