Частина країн НАТО не підтримую заклик Столтенберга збільшити оборонні бюджети, - Spiegel

Глава НАТО Єнс Столтенберг хоче, щоб держави-члени збільшили свої оборонні бюджети понад передбачений досі двовідсотковий рівень. Однак деякі держави не хочуть йти на такий крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться влітку, в альянсі назріває суперечка з приводу пропозиції Столтенберга про збільшення витрат на оборону окремих партнерів.

На нещодавній зустрічі міністрів генсек закликав країни-члени НАТО збільшити свої річні бюджети в найближчі роки понад нинішній цільовий показник у два відсотки від валового внутрішнього продукту. Якщо Столтенберг піде таким шляхом, то так звана двовідсоткова мета НАТО має стати основою для подальшого збільшення бюджету.

За даними видання, кілька країн висловили заперечення проти планів Столтенберга. Наприклад, Канада, Італія, Бельгія та Нідерланди заявили, що не можуть дозволити собі настільки значне збільшення власних витрат на оборону. Це робить офіційне рішення Альянсу, яке Столтенберг має намір ухвалити на саміті у Вільнюсі, досить малоймовірним.

За інформацією видання, окремі держави-члени виправдовують свій скептицизм важким фінансовим становищем. Наприклад, у листі генсеку міністр оборони Італії Гвідо Крузетто в середині лютого стверджував, що Рим має великі борги. У результаті "збільшення зобов'язань щодо інвестицій в оборону, які негативно позначаються на інших найважливіших державних функціях, може стати викликом народним настроям". Тому Крузетто закликав до того, щоб цілі були встановлені "реалістично".

Водночас Канада згадала про великі інвестиції, які вона вирішила зробити, наприклад, у нові винищувачі F-35, що матимуть вплив тільки в довгостроковій перспективі. Обидві країни, як і Німеччина, входять до числа членів НАТО, які все ще далекі від двохвідсоткового показника, узгодженого в 2014 році.