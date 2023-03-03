Часть стран НАТО не поддерживаю призыв Столтенберга увеличить оборонные бюджеты, - Spiegel

Глава НАТО Йенс Столтенберг хочет, чтобы государства-члены увеличили свои оборонные бюджеты сверх предусмотренного до сих пор двухпроцентного уровня. Однако некоторые государства не хотят идти на такой шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

В преддверии саммита НАТО, который состоится летом, в альянсе назревает спор по поводу предложения Столтенберга об увеличении расходов на оборону отдельных партнеров.

На недавней встрече министров генсек призвал страны-члены НАТО увеличить свои годовые бюджеты в ближайшие годы сверх нынешнего целевого показателя в два процента от валового внутреннего продукта. Если Столтенберг пойдет таким путем, то так называемая двухпроцентная цель НАТО должна стать основой для дальнейшего увеличения бюджета.

По данным издания, несколько стран выразили возражения против планов Столтенберга. Например, Канада, Италия, Бельгия и Нидерланды заявили, что не могут позволить себе столь значительное увеличение собственных расходов на оборону. Это делает официальное решение Альянса, которое Столтенберг намерен принять на саммите в Вильнюсе, довольно маловероятным.

По информации издания, отдельные государства-члены оправдывают свой скептицизм тяжелым финансовым положением. Например, в письме генсеку министр обороны Италии Гвидо Крузетто в середине февраля утверждал, что Рим имеет большие долги. В результате "увеличение обязательств по инвестициям в оборону, которые негативно сказываются на других важнейших государственных функциях, может стать вызовом народным настроениям". Поэтому Крузетто призвал к тому, чтобы цели были установлены "реалистично".

В то же время Канада упомянула о крупных инвестициях, которые она решила сделать, например, в новые истребители F-35, которые окажут влияние только в долгосрочной перспективе. Обе страны, как и Германия, входят в число членов НАТО, которые все еще далеки от двухпроцентного показателя, согласованного в 2014 году.