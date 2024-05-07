Частина країн ЄС вирішила взяти участь в "інавгурації" Путіна, - Reuters

20 країн-членів Євросоюзу бойкотуватимуть так звану інавгурацію на черговий президентський термін російського диктатора Володимира Путіна, проте 7 інших країн ЄС нібито планують взяти участь у події, направивши своїх представників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Про участь Великобританії у спробі легітимізації лідера країни-агресора, яка має пройти у вівторок, наразі інформації немає.
Російські ЗМІ повідомили, що Кремль нібито запросив глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві.
Неназваний європейський дипломат сказав Reuters, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід, але очікується, що сім інших країн направлять своїх представників.
Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель був проти участі блоку в заході, заявив речник Петер Стано в Брюсселі.
Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не братиме участі в "інавгурації".
Країни Балтії, які наразі не мають своїх представників у Москві, категорично виключили відвідання вказаного заходу.
"Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, має бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в інавгурації Путіна. Нашим пріоритетом залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією", – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
"Вибори", які відбулися в РФ у березні, принаймні в частині їх проведення на окупованих українських територіях засудили всі країни ЄС. Також вказувалося на непрозорість голосування, порушення під час підрахунку голосів, відсутність політичної конкуренції, адже кремлівський режим заздалегідь ув'язнив єдиного реального конкурента Путіна Олексія Навального.
Необмежене правління диктатора було спеціально забезпечено внесенням відповідних змін у конституцію РФ.
МЗС України заявило, що не має підстав для визнання Путіна президентом РФ.
Франція вирішила відправити свого посла на так звану інавгурацію.
США визнають Путіна президентом Росії, однак не братимуть участі у заході.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.