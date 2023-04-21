Частина країн ЄС тисне, аби "Росатом" опинився в наступному пакеті санкцій, - EurActiv

"Декілька офіційних осіб ЄС відмовилися коментувати можливі терміни набуття чинності наступним пакетом, але заявили, що він навряд чи буде завершено цього місяця", - йдеться у матеріалі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що наступний пакет буде спрямований на боротьбу з обходом існуючих обмежень. Проте східноєвропейські дипломати стверджують, що таких обмежень недостатньо.

Чотири держави-члени стверджують, що ЄС може націлитись на "Росатом", обмеживши імпорт ядерного палива, зупинивши нові інвестиції в електростанції та обмеживши експорт до Росії. За їхніми словами, першим кроком можливі санкції проти топ-менеджерів компанії.

Додатковий тиск на ЄС щодо "Росатому" цього разу походить від західних партнерів, таких як США та Великобританія. Вони вивчають, як покарати російський ядерний сектор.

EurActiv пише, що Росія має невелику фінансову вигоду від експорту ядерного палива, але націлювання на важливіший інфраструктурний бізнес, включаючи будівництво реакторів у ЄС, завдасть серйозного фінансового удару по військовій машині Кремля.

Найбільший опір санкціям ЄС проти ядерної галузі РФ виходить зі Східної Європи. П'ять держав-членів ЄС експлуатують 15 ядерних реакторів російського виробництва в Європі, для яких немає дозволеного альтернативного ядерного палива російським постачанням: Чехія (шість), Словаччина (п'ять), Фінляндія (два) та Болгарія (два).

Нещодавно Німеччина заявила, що погодиться на санкції ЄС щодо російського ядерного палива, приєднавшись до коаліції, що зростає, виступає за введення обмежувальних заходів у цьому секторі.