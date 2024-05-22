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Частина Київської області залишиться без вуличного освітлення

Середа 22 травня 2024 10:34
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Частина Київської області залишиться без вуличного освітлення Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Частина Київської області залишиться без вуличного освітлення через критичну ситуацію в енергосистемі. Зокрема, без світла будуть Бровари, Княжичі та Требухів.

Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У звʼязку критичною ситуацією в енергосистемі держави та необхідністю максимальної економії електроенергії, прийнято рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення в Броварах, Княжичах та Требухові з 22 травня до стабілізації ситуації", - повідомив він.

При цьому міський голова попросив мешканців завчасно планувати вечірній час та з розумінням поставитись до поточної ситуації.

Відключення світла в Україні

Після чергової хвилі жорстоких обстрілів Росією об'єктів енергетичної інфраструктури України, країна зіштовхнулася з дефіцитом електроенергії.

Ці атаки завдали значної шкоди електростанціям, лініям електропередач та іншим важливим елементам енергетичної системи.

Раніше повідомлялося, що у Київській області зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час

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