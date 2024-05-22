Частина Київської області залишиться без вуличного освітлення через критичну ситуацію в енергосистемі. Зокрема, без світла будуть Бровари, Княжичі та Требухів.

Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У звʼязку критичною ситуацією в енергосистемі держави та необхідністю максимальної економії електроенергії, прийнято рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення в Броварах, Княжичах та Требухові з 22 травня до стабілізації ситуації", - повідомив він.

При цьому міський голова попросив мешканців завчасно планувати вечірній час та з розумінням поставитись до поточної ситуації.