Частина Київської області залишиться без вуличного освітлення
Частина Київської області залишиться без вуличного освітлення через критичну ситуацію в енергосистемі. Зокрема, без світла будуть Бровари, Княжичі та Требухів.
Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"У звʼязку критичною ситуацією в енергосистемі держави та необхідністю максимальної економії електроенергії, прийнято рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення в Броварах, Княжичах та Требухові з 22 травня до стабілізації ситуації", - повідомив він.
При цьому міський голова попросив мешканців завчасно планувати вечірній час та з розумінням поставитись до поточної ситуації.
Відключення світла в Україні
Після чергової хвилі жорстоких обстрілів Росією об'єктів енергетичної інфраструктури України, країна зіштовхнулася з дефіцитом електроенергії.
Ці атаки завдали значної шкоди електростанціям, лініям електропередач та іншим важливим елементам енергетичної системи.
Раніше повідомлялося, що у Київській області зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час
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