Часть Киевской области останется без уличного освещения из-за критической ситуации в энергосистеме. В частности, без света будут Бровары, Княжичи и Требухов.

Об этом заявил мэр Броваров Игорь Сапожко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В связи критической ситуацией в энергосистеме государства и необходимостью максимальной экономии электроэнергии, принято решение о временном отключении уличного освещения в Броварах, Княжичах и Требухове с 22 мая до стабилизации ситуации", - сообщил он.

При этом городской голова попросил жителей заблаговременно планировать вечернее время и с пониманием отнестись к текущей ситуации.