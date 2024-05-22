Часть Киевской области останется без уличного освещения
Часть Киевской области останется без уличного освещения из-за критической ситуации в энергосистеме. В частности, без света будут Бровары, Княжичи и Требухов.
Об этом заявил мэр Броваров Игорь Сапожко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"В связи критической ситуацией в энергосистеме государства и необходимостью максимальной экономии электроэнергии, принято решение о временном отключении уличного освещения в Броварах, Княжичах и Требухове с 22 мая до стабилизации ситуации", - сообщил он.
При этом городской голова попросил жителей заблаговременно планировать вечернее время и с пониманием отнестись к текущей ситуации.
Отключение света в Украине
После очередной волны жестоких обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры Украины, страна столкнулась с дефицитом электроэнергии.
Эти атаки нанесли значительный ущерб электростанциям, линиям электропередач и другим важным элементам энергетической системы.
Ранее сообщалось, что в Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время.
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