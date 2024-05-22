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Часть Киевской области останется без уличного освещения

Среда 22 мая 2024 10:34
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Часть Киевской области останется без уличного освещения Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Часть Киевской области останется без уличного освещения из-за критической ситуации в энергосистеме. В частности, без света будут Бровары, Княжичи и Требухов.

Об этом заявил мэр Броваров Игорь Сапожко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В связи критической ситуацией в энергосистеме государства и необходимостью максимальной экономии электроэнергии, принято решение о временном отключении уличного освещения в Броварах, Княжичах и Требухове с 22 мая до стабилизации ситуации", - сообщил он.

При этом городской голова попросил жителей заблаговременно планировать вечернее время и с пониманием отнестись к текущей ситуации.

Отключение света в Украине

После очередной волны жестоких обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры Украины, страна столкнулась с дефицитом электроэнергии.

Эти атаки нанесли значительный ущерб электростанциям, линиям электропередач и другим важным элементам энергетической системы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время.

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