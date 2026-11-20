Без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів.

В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.



Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.