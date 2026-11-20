Через масовану атаку Росії частина Києва вранці 20 листопада залишилася без електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів.
В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.
Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо, вранці у п'ятницю, 20 листопада, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях застосували аварійні відключення електроенергії. Причиною обмежень стала російська атака на енергетичну інфраструктуру.