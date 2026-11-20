Без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов.

В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждений оборудования и перегрузки сетей.



Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.