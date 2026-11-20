Из-за массированной атаки Россия часть Киева утром 20 ноября осталась без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов.
В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждений оборудования и перегрузки сетей.
Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.
Напомним, утром в пятницу, 20 ноября, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях применили аварийные отключения электроэнергии . Причиной ограничений явилась российская атака на энергетическую инфраструктуру.