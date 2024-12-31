ua en ru
Вт, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Частина Донецької області залишиться без води: де і коли чекати відключень

Вівторок 31 грудня 2024 11:54
UA EN RU
Частина Донецької області залишиться без води: де і коли чекати відключень На півночі Донецької області призупинять подачу води (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На півночі Донецької області тимчасово зупинять подачу води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна у Facebook.

Коли та де саме обмежать водопостачання

Згідно з інформацією очільника ОВА, обмеження водопостачання стосуватиметься міст:

  • Слов'янськ
  • Краматорськ
  • Дружківка
  • Костянтинівка

"Воно почне діяти 2 січня з 01:00", - наголосив Філашкін.

Він пояснив, що саме в цей час "фахівці розпочнуть аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону".

"Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлене у повному обсязі", - підсумував посадовець.

Частина Донецької області залишиться без води: де і коли чекати відключень

Допис Філашкіна (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)

Нагадаємо, що Другий Донецький водогін є однією з основних водогінних мереж у регіоні та відіграє важливу роль у забезпеченні населення питною водою (адже перекачує питну воду в маловодні регіони Донецької області).

Воду від Другого Донецького водогону отримують низка міст (основні з яких - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка) із прилеглими до них населеними пунктами.

Наприкінці жовтня мешканці міста Костянтинівка Донецької області вже залишались без води через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі.

У листопаді повідомлялось, що в деяких містах Донецької області скоротять подачу води.

12 грудня на півночі Донецької області також призупиняли подачу води через ремонтні роботи на водогоні.

Читайте також, що більше підійде вашій квартирі - ванна, чи душова кабіна (переваги та недоліки обох варіантів).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Донецька область Водопостачання
NEWS
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне