Часть Донецкой области останется без воды: где и когда ждать отключений
На севере Донецкой области временно остановят подачу воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина в Facebook.
Когда и где именно ограничат водоснабжение
Согласно информации главы ОВА, ограничение водоснабжения будет касаться городов:
- Славянск
- Краматорск
- Дружковка
- Константиновка
"Оно начнет действовать 2 января с 01:00", - подчеркнул Филашкин.
Он объяснил, что именно в это время "специалисты начнут аварийные работы на магистральной трубе Второго Донецкого водопровода".
"Когда работы будут завершены, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме", - подытожил чиновник.
Публикация Филашкина (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)
Напомним, что Второй Донецкий водопровод является одной из основных водопроводных сетей в регионе и играет важную роль в обеспечении населения питьевой водой (поскольку перекачивает питьевую воду в маловодные регионы Донецкой области).
Воду от Второго Донецкого водопровода получают ряд городов (основные из которых - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка) с прилегающими к ним населенными пунктами.
В конце октября жители города Константиновка Донецкой области уже оставались без воды из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.
В ноябре сообщалось, что в некоторых городах Донецкой области сократят подачу воды.
12 декабря на севере Донецкой области также приостанавливали подачу воды из-за ремонтных работ на водопроводе.
Читайте также, что больше подойдет вашей квартире - ванна или душевая кабина (преимущества и недостатки обоих вариантов).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.