Частина чоловіків з 25 років автоматично отримає звання солдата запасу, - Міноборони
Кабмін погодив зміни, згідно з якими частина військовозобов'язаних чоловіків автоматично отримає звання солдата запасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Як зазначили в Міноборони, Кабмін упорядкував і деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації.
Нова постанова уряду передбачає:
- автоматичну постановку на військовий облік жінок із медичною освітою без їхньої особистої присутності;
- надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою проживання;
- присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з взяттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку і не проходили військову службу або базову загальновійськову підготовку, без їхнього виклику до ТЦК і СП;
- формування поіменних списків засобами системи "Оберіг" для організації відправки команд під час призову на військову службу.
Варто зазначити, що в Україні військовозобов'язаними вважаються чоловіки у віці від 25 до 60 років, при цьому навесні минулого року призовний вік було знижено з 27 до 25 років.
Нова категорія чоловіків отримає відстрочку
Нагадаємо, раніше Кабмін погодив законопроєкт, згідно з яким відстрочку на 12 місяців отримають ті хлопці віком 18-25 років, які вже служили за контрактом.
Такий законопроєкт ще має підтримати Верховна Рада, щоб він набув чинності.
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