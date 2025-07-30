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Частина чоловіків з 25 років автоматично отримає звання солдата запасу, - Міноборони

Київ, Середа 30 липня 2025 21:57
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Частина чоловіків з 25 років автоматично отримає звання солдата запасу, - Міноборони Ілюстративне фото: частина чоловіків в Україні отримають звання солдатів запасу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабмін погодив зміни, згідно з якими частина військовозобов'язаних чоловіків автоматично отримає звання солдата запасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначили в Міноборони, Кабмін упорядкував і деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Нова постанова уряду передбачає:

  • автоматичну постановку на військовий облік жінок із медичною освітою без їхньої особистої присутності;
  • надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою проживання;
  • присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з взяттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку і не проходили військову службу або базову загальновійськову підготовку, без їхнього виклику до ТЦК і СП;
  • формування поіменних списків засобами системи "Оберіг" для організації відправки команд під час призову на військову службу.

Варто зазначити, що в Україні військовозобов'язаними вважаються чоловіки у віці від 25 до 60 років, при цьому навесні минулого року призовний вік було знижено з 27 до 25 років.

Нова категорія чоловіків отримає відстрочку

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив законопроєкт, згідно з яким відстрочку на 12 місяців отримають ті хлопці віком 18-25 років, які вже служили за контрактом.

Такий законопроєкт ще має підтримати Верховна Рада, щоб він набув чинності.

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