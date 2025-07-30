Часть мужчин с 25 лет автоматически получит звание солдата запаса, - Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в Минобороны, Кабмин упорядочил и детализировал отдельные процедуры военного учета и призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Новое постановление правительства предусматривает:

автоматическую постановку на воинский учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия;

отправку повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу проживания;

присвоение воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с постановкой на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в ТЦК и СП ;

; формирование поименных списков средствами системы "Оберіг" для организации отправки команд во время призыва на военную службу.

Стоит отметить, что в Украине военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.При этом весной прошлого года призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.