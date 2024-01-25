Частина Чернігова залишилася без світла

У Чернігові сьогодні ввечері, 25 січня, у частині міста зникло світло. Проблему планують усунути протягом двох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Чернігівобленерго ".

"У місті знеструмлено приблизно 5 тисяч споживачів у районі вулиць Захисників України і Пухова та проспекту Лук'яненка", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною стало пошкодження кабельної лінії.

"Просимо трохи почекати. Максимум за дві години світло буде", - додали в обленерго.

Прогноз на зиму

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас з урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже три четверті (74%) українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Водночас очікують, що ситуація буде кращою, ніж минулого року.