Частина Чернігова залишилася без світла
У Чернігові сьогодні ввечері, 25 січня, у частині міста зникло світло. Проблему планують усунути протягом двох годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
"У місті знеструмлено приблизно 5 тисяч споживачів у районі вулиць Захисників України і Пухова та проспекту Лук'яненка", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що причиною стало пошкодження кабельної лінії.
"Просимо трохи почекати. Максимум за дві години світло буде", - додали в обленерго.
Прогноз на зиму
За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас з урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.
Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже три четверті (74%) українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Водночас очікують, що ситуація буде кращою, ніж минулого року.
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