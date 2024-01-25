ua en ru
Чт, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Чернигова осталась без света

Чернигов, Четверг 25 января 2024 19:29
UA EN RU
Часть Чернигова осталась без света Архивное фото: Часть Чернигова осталась без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Чернигове сегодня вечером, 25 января, в части города исчез свет. Проблему планируют устранить в течение двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

"В городе обесточены около 5 тысяч потребителей в районе улиц Защитников Украины и Пухова и проспекта Лукьяненко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной стало повреждение кабельной линии.

"Просим немного подождать. Максимум через два часа свет будет", - добавили в облэнерго.

Прогноз на зиму

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Черниговоблэнерго Электроэнергия
NEWS
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте