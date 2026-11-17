На лівому березі Києва частина будівель тимчасово буде без тепла через будівництво систем резервного теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА .

"На лівому березі столиці триває будівництво систем резервного теплопостачання: монтажні роботи потребують тимчасового відключення ділянки тепломагістралі. Замовником робіт виступає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України", - йдеться у заяві.

З середи, 18 листопада, будівельники почнуть монтаж запірної арматури, що потребує відключення ділянки тепломагістралі.

"На час проведення робіт частина житлових, відомчих та інших будівель Лівобережного масиву тимчасово лишиться без теплопостачання", - повідомили у КМДА.

Зазначається, що роботи планують виконати в найкоротші терміни для якомога швидшого відновлення подачі тепла у будівлі.