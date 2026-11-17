На левом берегу Киева часть зданий временно будет без тепла из-за строительства систем резервного теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА .

"На левом берегу столицы продолжается строительство систем резервного теплоснабжения: монтажные работы нуждаются во временном отключении участка тепломагистрали. Заказчиком работ выступает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины", - говорится в заявлении.

Со среды, 18 ноября, строители начнут монтаж запорной арматуры, требующей отключения участка тепломагистрали.

"На время проведения работ часть жилых, ведомственных и других зданий Левобережного массива временно останется без теплоснабжения", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что работы планируют выполнить в кратчайшие сроки для скорейшего возобновления подачи тепла в здания.