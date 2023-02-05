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Частина Бучі залишилася без водопостачання: названо причину

Фото: частина Бучі залишилася без водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Бучі сьогодні, 5 січня, частина жителів не має водопостачання через те, що насосне обладнання вийшло з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бучасервіс" у Telegram.

За даними комунального підприємства, працювати перестало обладнання в районі місцевого Склозаводу. Фахівці вже розпочали ремонтні роботи.

"Для потреб мешканців буде організовано підвезення питної води. Отримати її можна о 19:00 біля бювету в районі Склозаводська", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" спрогнозували, коли в Одесі покращиться ситуація зі світлом.

Також ми писали, що у Київській області повернули стабілізаційні відключення електроенергії.

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БучаКиївська областьВодопостачання