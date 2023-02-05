Частина Бучі залишилася без водопостачання: названо причину

У Бучі сьогодні, 5 січня, частина жителів не має водопостачання через те, що насосне обладнання вийшло з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бучасервіс" у Telegram.
За даними комунального підприємства, працювати перестало обладнання в районі місцевого Склозаводу. Фахівці вже розпочали ремонтні роботи.
"Для потреб мешканців буде організовано підвезення питної води. Отримати її можна о 19:00 біля бювету в районі Склозаводська", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" спрогнозували, коли в Одесі покращиться ситуація зі світлом.
Також ми писали, що у Київській області повернули стабілізаційні відключення електроенергії.
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