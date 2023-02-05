RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Бучи осталась без водоснабжения: названа причина

Фото: часть Бучи осталась без водоснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Буче сегодня, 5 января, у части жителей отсутствует водоснабжение из-за того, что насосное оборудование вышло из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бучасервіс" в Telegram.

По данным коммунального предприятие, работать перестало оборудование в районе местного Стеклозавода. Специалисты уже начали ремонтные работы.

"Для нужд жителей будет организован подвоз питьевой воды. Получить ее можно в 19:00 возле бювета в районе Стеклозаводская", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" спрогнозировали, когда в Одессе улучшится ситуация со светом.

Также мы писали, что в Киевской области вернули стабилизационные отключения электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаКиевская областьВодоснабжение