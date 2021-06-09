ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В части Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Новина українською →
Украина, Среда 09 июня 2021 16:12
В части Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности Фото: в части Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В ряде областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокий уровень угрозы пожаров объявили на 9-10 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"9 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности. 10 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

8 июня в Украине отметили шестую годовщину масштабного пожара в истории страны.

Пожар на нефтебазе в пгт Глеваха Киевской области возник 8 июня 2015 года. Ее называют самой масштабной не только в Украине, но и в Европе.

С пламенем боролись 939 человек и 117 единиц техники, а посменно в круглосуточном режиме одновременно работали более двух сотен человек и более пол сотни единиц техники.

В первые 12 часов удалось предотвратить распространение огня за пределы территории нефтебазы, в частности на рядом расположенную нефтебазу “КЛО”, военную базу, где хранились боеприпасы и в целом в десятки раз уменьшить масштабы чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Черниговской области произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество пожар
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина