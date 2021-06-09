В части Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

"9 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности. 10 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

8 июня в Украине отметили шестую годовщину масштабного пожара в истории страны.

Пожар на нефтебазе в пгт Глеваха Киевской области возник 8 июня 2015 года. Ее называют самой масштабной не только в Украине, но и в Европе.

С пламенем боролись 939 человек и 117 единиц техники, а посменно в круглосуточном режиме одновременно работали более двух сотен человек и более пол сотни единиц техники.

В первые 12 часов удалось предотвратить распространение огня за пределы территории нефтебазы, в частности на рядом расположенную нефтебазу “КЛО”, военную базу, где хранились боеприпасы и в целом в десятки раз уменьшить масштабы чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Черниговской области произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района.