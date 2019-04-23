Некоторым украинским морякам в РФ разрешили впервые позвонить домой

В России следствие разрешило телефонные звонки родным части украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Он отметил, что на протяжении почти 5 месяцев следствие не давало разрешения военнопленным на осуществление свиданий с родными, а также разрешений на телефонные переговов.

"Сегодня стало известно, что в отношении части военнопленных следствием принято решение разрешить осуществление телефонного звонка домой. Мы рассчитываем, что следствие примет такое решение в отношении каждого из 24 военнопленных украинских моряков, и они смогут хотя бы по телефону услышать голоса своих родных и близких", - написал Полозов.

Также адвокат рассказал, что в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются следственные действия.

"Производится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК "Бердянск" и "Никополь". Также следствие назначило ещё одну экспертизу - ситуационную и предъявляет для ознакомления постановление о ее назначении. Следственные действия будут производиться до конца апреля, а также между майскими праздниками", - отметил Полозов.

Ранее сообщалось, что адвокаты моряков подали апелляционные жалобы на постановления Лефортовского районного суда города Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных до конца июля.

Напомним, 6-7 мая в Гамбурге состоятся слушания в Международном трибунале по морскому праву по требованию Украины освободить моряков и корабли.