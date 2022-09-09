Часть Украины накроют осенние дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 9 сентября, большую часть Украины накроют осенние дожди. При этом на юге столбики термометров покажут до +26 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в южных и центральных областях ожидают умеренные дожди, а на западе - значительные ливни. На Левобережной Украине будет сухо, но с переменной облачностью.
Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. На западе возможны шквалы.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня будет сухая погода, хоть и местами пасмурная. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура ночью будет в пределах до +5 +7 градусов, а днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные и предупредили о дождях в ближайшие дни.
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