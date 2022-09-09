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Частину України накриють осінні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні 9 вересня буде дощовитою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 9 вересня, більшу частину Україні накриють осінні дощі. При цьому на півдні стовпчики термометрів покажуть до +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у південних та центральних областях очікують помірні дощі, а на заході - значні зливи. На Лівобережній Україні буде сухо, але з мінливою хмарністю.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході можливі шквали.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +5 градусів, вдень +15 +18;
  • на заході вночі +8 +14, а вдень +13 +20 градусів;
  • у східних областях вночі +6 +10 градусів, вдень +16 +19;
  • на півдні країни вночі +11 +16, а вдень +20 +26 градусів;
  • у центральних областях вночі +6 +10 градусів, вдень +17 +21.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде суха погода, хоч й подекуди похмура. Вітер північно-східний до 12 м/с. Температура вночі буде в межах до +5 +7 градусів, а вдень повітря прогріється до +16 +18 градусів.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні та попередили про дощі найближчими днями.

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