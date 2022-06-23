Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Большинство регионов Украины сегодня, 23 июня, накроют осадки в виде дождей с грозами. При этом ожидается дальнейший спад температур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня дожди с грозами пройдут в восточных, центральных, южных и частично северных областях. На остальной территории страны будет сухо и солнечно.
Ветер преимущественно северный и северо-восточный с порывами до 7-12 м/с. Из-за осадков в Украине прогнозируется похолодание.
Температура воздуха составит:
Сегодня днем в столице и Киевской области будет влажная погода. Дождь также ожидается ночью. Ветер северный со скоростью до 12 м/с. Столбики термометров днем покажут +20 +23 градуса, а ночью +11 +14.
Напомним, синоптики предупредили, что погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков.
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